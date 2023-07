Pier Silvio Berlusconi fa chiarezza su Barbara D’Urso | «Pomeriggio 5 per lei una gabbia | voleva la prima serata Un po’ di discontinuità le farà bene»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo le polemiche sul nuovo palinsesto Mediaset, è l’amministratore delegatoa faresulla cancellazione di5, lo storico programma della fascia pomeridiana condotto da. In occasione del lancio dei nuovi palinsesti Mediaset 2023-2024, il figlio dell’ex premier ha spiegato: «Ringrazioper la professionalità e l’impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni con la garanzia di almeno un prime time all’anno. Ci siamo resi conto che forse le stava stretto solo lo spazio di5», ha detto. Al posto di, ci penserà Myrta Merlino – ex conduttrice di L’aria che tira – a guidare il nuovo ...

Alla presentazione dei palinsesti di Mediaset fa gli onori di casa Gerry Scotti , che invita l'amministratore delegatoBerlusconi a salire sul palco. All'inizio fa fatica, sono entrambi ...'A Tu Si Que Vales non la sostituirà nessuno', ha spiegatoBerlusconi (sicuro quindi che a condurre resteranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile senza alcun nuovo ...Fossati era in 'rappresentanza' soprattutto dei figli Marina e, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi. Entrambi sono usciti a metà giornata dallo studio del notaio milanese ...Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, alla presentazione dei palinsesti per la nuova stagione. Lo ha annunciato l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi… Leggi ...È stato aperto il testamento di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno, davanti a due testimoni. Ora c’è attesa per conoscere come verrà spartita l’eredità del Cavaliere.