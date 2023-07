Piccolo rapace cade dal nido | i Vigili del fuoco lo riportano “a casa”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra deideldel distaccamento di Grottaminarda nel ha effettuato un insolito intervento di soccorso. Infatti su richiesta della dottoressa veterinaria Annese Cinzia idelsi portavano in contrada Ponticelli a Grottaminarda, dove un Gheppio pulcino era caduto dal suoe non sapendo ancora volare non riusciva a ritornarci. Il, dopo essere stato visitato è stato riposto daidel, di nuovo nel suosano e salvo, facendolo riunire al resto della famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

