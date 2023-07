Piccoli Comuni | inviata circolare ai prefetti sul Fondo Assunzioni PNRR

(Di mercoledì 5 luglio 2023) ...previste in particolare dal Dpcm del 1° maggio 2023 (pubblicato lo scorso 13 giugno nella Gazzetta ...utilizzando l'applicativo " Contributo per i segretari comunali " sul portale Lavoropubblico.gov.it ,...

La circolare è stata inoltrata per una massima diffusione aidi competenza, con lo scopo di agevolare l'accesso alle misure previste in particolare dal Dpcm del 1° maggio 2023 (...di Misano Adriatico e Coriano, infatti, ospitano una 'Notte rosa junior', creata su misura per i più. Oltre ai concerti, numerose le visite guidate, le proiezioni e le mostre - ...Una testimone: 'Domenica a Vecchiano l'apparecchio salvavita è arrivato solo dopo mezzora'. Il sindaco: 'Ipiùhanno bisogno di aiuto'

Piccoli Comuni, inviata circolare ai prefetti sul Fondo Assunzioni ... Funzione Pubblica

Dall'ufficio stampa Astragalo Manca davvero poco all’inizio della seconda edizione del Val di Vara Book Festival, in calendario dal 28 al 30 luglio a ...Una regione da 855mila abitanti che nel suo piccolo tiene il passo del Pnrr, un Piano che per l'Italia tutta mette in campo 191,5 miliardi di euro. Anche se nell'ultima relazione della Corte dei conti ...