Petrolio | Morgan Stanley taglia le stime sui prezzi

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha ridotto le proprie previsioni sul prezzo del, prevedendo un avanzo di mercato nella prima metà del prossimo anno. La banca ha stimato un prezzo del Brent per il terzo trimestre di quest’anno a 75 dollari da 77,50 dollari al barile ed ha abbassato le previsioni per il quarto trimestre a 70 dollari da 75 dollari. Quanto al 2024 ha previsto ia 70 dollari nel primo trimestre, a 72,50 dollari nel secondo e a 75 e 80 dollari rispettivamente per gli ultimi due trimestri. (fonte: Teleborsa) L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'Arabia Saudita annuncia ulteriori tagli alla produzione di petrolio, in collaborazione con la Russia. Quali implicazione per il mercato