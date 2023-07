Perugia | in caso di ripescaggio in B c’è il ‘Ciro Vigorito’

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiorni caldi per le ammissioni ai prossimi campionati di serie B e C. Tra i cadetti tengono banco le situazioni di Reggina e Lecco, escluse inizialmente dalla CoViSoc. Entro oggi andranno presentati i ricorsi che saranno valutati dalla FIGC, le cui decisioni verranno comunicate il 7 luglio. Uno scenario che lascia pensare alla solita estate bollente per il calcio italiano. Si preannuncia, infatti, una guerra a colpi di carte bollate, con Brescia eche spingono per ile il Foggia pronto a inserirsi rivendicando il titolo di finalista degli ultimi play off di serie C. La situazione del, nel frattempo, si legherebbe a quella del Benevento. Indi, infatti, gli umbri avrebbero indicato il “Ciro Vigorito” come stadio alternativo al ...

... l'avvocato Daniele Moretti (Fondazione), Lucia Fiumi e Gianluca Liberali (presidente e ... Suoni Controvento, anche in questo, ha le caratteristiche giuste. Senza contare, infine, che è un ...Nel 2019 sarà la volta della Procura di, con una operazione tanto spettacolosa quanto ... E come non ricordare ildi Bibbiano Quando venne resa nota la notizia dei 26 indagati, la leader ...Per loro il gip diaveva ordinato alla procura di formulare l'imputazione, dopo un'iniziale richiesta di archiviazione. Auriemma e Dolce sono accusati di non aver indagato in maniera ...

Scatta la disinfestazione a Perugia dopo un caso di febbre Dengue RaiNews

Ormai è lotta senza quartiere per gli ultimi due posti in serie B. È corsa a eliminazione diretta. Brescia vs Reggina e Perugia.A pochi giorni dal consiglio federale, la società di Pian di Massiano dà battaglia per la riammissione in serie B ...