Perseguita l’ex fidanzata | divieto di avvicinamento per un 36enne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di Castelnuovo Vallo Scalo hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare deldialla persona offesa – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Vallo Della Lucania – nei confronti di E.R. per atti persecutori nei confronti del. Il provvedimento cautelare è scaturito a seguito della denuncia querela sporta dalcompagna in merito alle condotte intimidatorie assunte dall’uomo nei confronti della donna, tempestandola di telefonate e appostamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

