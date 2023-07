Pereyra nuovamente proposto all’Inter Le dinamiche – SI

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Robertoè stato avvicinato nella giornata di ieri al mondo Inter. Si pensava all’argentino come il sesto centrocampista, in realtà da Sportitalia ci sono smentite. SMENTITA – Robertoè stato accostato recentemente. L’agente lo haancora una volta al club nerazzurro, ma la pista si sta lentamente raffreddando nelle ultime ore. Piero Ausilio ha confermato di voler iniziare con un sesto centrocampista, ma sono in corso delle riflessioni sulle possibilità dell’argentino ormai ex Udinese. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

