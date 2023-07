Pereyra | l’idea dell’Inter per completare il centrocampo! – SM

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’Inter potrebbe essere alla ricerca di un altro innesto a centrocampo. Al vaglio della dirigenza nerazzurra c’è il profilo di. SportMediaset informa sulla situazione dello svincolato dell’Udinese. POLE POSITION – Continua il mercatoche, dopo l’addio di Marcelo Brozovic e il colpo Davide Frattesi, sarebbe alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Come fa sapere Marco Barzaghi, nel corso dell’edizione odierna di Sportmediaset, Robertoè uno dei nomi più caldi. Così ha parlato il giornalista nel servizio dedicato ai nerazzurri: «La nuova Inter di Simone Inzaghi si sta delineando, in attesa del raduno di settimana prossima in cui potrebbe presenziare anche Roberto. Il centrocampista è svincolato dall’Udinese e in pole position peril centrocampo ...