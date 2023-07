Perché Musetti non ha giocato oggi a Wimbledon | ora problema giorno di riposo…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non c’è pace per questa edizione di. Anche in questa terza giornata la pia sta caratterizzando e alterando il programma dell’All England Club, che già sembrava ambizioso in mattinata con gli ottantasette match previsti tra singolare maschile e femminile. Il maltempo ha condizionato anche la partenza odierna e a rimetterci sono molte sfide piazzate come ultime sui campi, tra cui quella di Lorenzo. L’allievo di Simone Tartarini avrebbe dovuto giocare quest’contro Jaume Munar nel secondo turno dello Slam britannico, ed era previsto come ultimo match del campo 18. Ma prima il maltempo abbattutosi su Londra, poi l’invasione di campo durante la sfida tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov, prima di un programma che ne prevedeva cinque (al momento sta per cominciare il terzo set con il bulgaro ...