Perché il Vietnam è arrabbiato con ‘Barbie’?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La notizia è fresca di giornata: ilha bandito Barbie, l’atteso film diretto da Greta Gerwig e in arrivo nelle sale italiane il 20 luglio. Nel paese del sud-est asiatico la data fissata per l’uscita è quella del 21 luglio, ma nel frattempo le autorità hanno bloccato gli spot e le attività commerciali legate alla pellicola. La questione è, di fatto, geopolitica e riguarda la cosiddetta linea dei nove tratti. Sintetizzarla potrebbe risultare ostico, ma ci proviamo: si tratta di una linea di demarcazione tracciata dalla Repubblica Popolare Cinese attorno a territori rivendicati nel Mar Cinese Meridionale. In mezzo ci finiscono però anche arcipelaghi e atolli, per non parlare delle zone di terra sottratte al mare e alle isole artificiali che rimandano alla realizzazione della Grande Muraglia di Sabbia. Di base, Pechino rivendica l’occupazione dell’80% del Mar ...