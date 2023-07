Perché il colore del tuo costume da bagno può salvarti la vita

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non tutti lo sanno, ma i colori cambiano in modo sorprendente quando ci si immerge sott’acqua, quindi ciò che indossiamo quando facciamo ilin piscina o in mare può fare la differenza in caso di emergenza. Ogni anno, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riferisce che circa 236.000 persone annegano accidentalmente, rappresentando quasi l’8% di tutti i decessi correlati a lesioni a livello globale ogni anno. Sia l’OMS che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) riferiscono che ci sono fattori che rendono meno probabile l’annegamento. Tra di essi, aver preso lezioni di nuoto, avere una recinzione adeguata intorno alle piscine domestiche (dove si verificano la maggior parte degli annegamenti per i bambini piccoli), e la supervisione costante dei bambini vicino all’acqua. Eccoè importante indossare ...