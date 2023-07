Perché gli attacchi degli squali sono in aumento

(Di mercoledì 5 luglio 2023) È allarmenelle acque che bagnano New York, negli Stati Uniti. Tre episodi in un solo giorno, cinque negli ultimi due, con almeno tre bagnanti chestati attaccati in mare, riportando ferite di varia identità agli arti. Unassalti preoccupante: nello stato di New York non...

Mentre in altri mercati, soprattutto anglosassoni, il controllo della società quotata quasi non interessa,interessa il rendimento finanziario einvestitori tipicamente non possono nemmeno avere il controllo (come asset manager o assicurazioni), in Italia ci sono tutte due le cose: c'è il ...artisti dell`"Altra Individualità" non hanno poetiche esplicitamente condivise, o un manifesto. ... ma se abbiamo in mente Gruppo T, Gruppo N, Fluxus e così via, allora no,qui siamo dentro ...Il ministro Salvini ha voluto ringraziare 'i lavoratori, i tecnici eoperai ma anche i tanti ... 'Queste opere sono innovative e green anche con il lavoro,Milano è una città green e della ...