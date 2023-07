Perché Berrettini-Sonego è stata ancora interrotta a Wimbledon | il punteggio e cosa è successo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un campo che risente della forte umidità porta alla nuova interruzione del derby azzurro del primo turno di2023 tra Matteoe Lorenzo, che si fermano dopo 2 ore e 49 minuti complessivi di gioco, con un po’ d’anticipo rispetto al preventivato stop per scarsa visibilità., inoltre, era già scivolato in un paio di occasioni, e così i due non ci mettono molto ad accordarsi per fermarsi sul, in favore del romano, di 6-7 (5) 6-3 7-6 (7) 1-1 15-15, conal servizio. Ora potrebbe profilarsi all’orizzonte anche la possibilità di giocare due match domani per chi vincerà il derby. Ieri Lorenzoaveva incamerato il primo set al tie break per 7-5 dopo 55 minuti di gioco, poi dopo il primo quindici della seconda ...

L'accusano per il legame con il tennista 27enne Matteo. L'incolpano se lo sportivo non ... Nelle sue storie su Instagram scrive: "Melissa Satta perdonalihanno la mer*a in testa". Poi ......dalla pioggia che ha fermato tutti gli azzurri (interrotto dopo un set il derby trae ... E sono geloso che non sia venuto a vedermi,vorrei tanto che lo facesse " ha raccontato lo ...L'ex tennista ha parlato a margine del premio Fair Play Menarini FIRENZE - "Lasciate vivere Matteoalla sua età bisogna anche vivere una vita. Per la stampa siamo delle macchine ma in realtà non lo siamo, siamo atleti e umani, arriverà il momento in cui torneremo a rivederlo nei ...