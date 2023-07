Perché Berrettini e Sonego potrebbero giocare due partite in un giorno a Wimbledon

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sul campo n.12 potremmo assistere a un qualcosa di anomalo per quanto concerne la sfida valida per il primo turno del torneo di. La partita tra Matteoe Lorenzo, interrotta ieri per pioggia all’inizio del secondo set, non è detto che oggi possa terminare. La pioggia caduta ieri ha portato alla definitiva interruzione della contesa, poco dopo il successo del piemontese nel primo parziale sul punteggio di 7-6 (5). Oggi, l’organizzazione ha deciso di inserire la continuazione di questa sfida nel programma del campo citato, come terzo match. Andato in archivio il primo incontro tra la brasiliana Beatriz Haddam Maia contro la kazaka Putintseva, è in corso la sfida tra il canadese Denis Shapovalov e il moldavo Radu Albot, con il nordamericano avanti due set a uno e avanti di un break nel quarto, a precedere il ...

L'accusano per il legame con il tennista 27enne Matteo. L'incolpano se lo sportivo non ... Nelle sue storie su Instagram scrive: "Melissa Satta perdonalihanno la mer*a in testa". Poi ......dalla pioggia che ha fermato tutti gli azzurri (interrotto dopo un set il derby trae ... E sono geloso che non sia venuto a vedermi,vorrei tanto che lo facesse " ha raccontato lo ...L'ex tennista ha parlato a margine del premio Fair Play Menarini FIRENZE - "Lasciate vivere Matteoalla sua età bisogna anche vivere una vita. Per la stampa siamo delle macchine ma in realtà non lo siamo, siamo atleti e umani, arriverà il momento in cui torneremo a rivederlo nei ...