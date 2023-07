Perché a Roma c’è l’allarme serpenti tra le strade della città

(Di mercoledì 5 luglio 2023)c’è: da giorni arrivano diverse segnalazioni e l’associazione Earth ha deciso di rendere pubblica la denuncia. Dopo l’emergenza cinghiali, sembra che nella Capitale sia scattato un nuovo allarme. A, dopo l’emergenza cinghiali, si parla di allarme. Secondo Earth si tratta di “una vera e propria emergenzache investe la”. L’associazione fa sapere che nell’ultima settimana, al loro centralino sono pervenute oltre sessanta chiamate da parte di cittadini che segnalavano la presenza di. “Noi in realtà ci occupiamo di tutela dai maltrattamenti – spiega Valentina Coppola Presidente di Eart – ma anon c’è un servizio di recupero animali selvatici ...

Le parole del vescovo La morte di Michelle, ha avvertito il vicegerente della diocesi dinella ... 'La morte di Michelle ci deve mettere tutti quanti in discussionequello che è successo a ...Non c'è particolare fretta, ancheil tempo nell'affare Scamacca può giocare a favore della. Morata resta una suggestione, i costi sono più alti tra ingaggio e clausola, ma non va scartata.... e cioè restituire un'anima e un'identità a questo nostro continente", ha concluso, prima di ripartire perdove la attendono questioni spinose, a partire dal caso Santanchè. 5 luglio 2023