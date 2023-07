Pensioni 2023 | ultime su opzione donna e nuovo tavolo Governo-sindacati 10 luglio

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sebbene si avvicini il periodo estivo e dunque le vacanze potrebbero nuovamente ritardare le decisioni dell’esecutivo su alcuni fronti, al momento pare che il dibattitostia proseguendo, il prossimo incontro, come si comprende anche dai lunghi post inserito su Facebook da Orietta Armiliato, fondatrice ed amministratrice del CODS, é stato fissato al 10. Purtroppo le donne questa volta non scenderanno in piazza, pare, infatti, con profondo rammarico di Armiliato che non ci sarà la solita delegazione in rappresentanza delle lavoratrici che ambiscono alla ‘vecchia’. Di seguito ricostruiamo il punto della situazione ad oggi relativamente al ripristino dei vecchi requisiti die ad eventuali nuove misure ipotizzate dal ...