Pellegatti accusa | «Thuram | altro che amore per l’Inter! Lì per lo stipendio»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Pellegati nel corso di un intervento su Radio24 durante "Tutti Convocati" ha sparato a zero sulla scelta di Marcusdi trasferirsi all'Inter, ignorando totalmente il Milan.– Marcusha preferito andare all'Inter accettando l'offerta dei nerazzurri e rifiutando di conseguenza quella del Milan. Secondo Carlo, la scelta del giocatore è puramente economica: «Se una squadra di 'Serie Z' gli avesse offerto 7 o 8 milioni andava in quella squadra lì,cheper l'Inter. Il Milan gli ha offerto 4,5 di ingaggio, l'Inter gli ha offerto 6 ed è andato lì».