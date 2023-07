Pelle nera e seno dorato | il look parigino di Chiara Ferragni non piace ai fan

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 5 luglio 2023), proprio in questi giorni, è atterrata a Parigi per assistere alla presentazione delle collezioni autunno/inverno di alcuni marchi di alta moda, partecipando a diverse sfilate. Nella serata di ieri l’imprenditrice è stata invitata all’aperitivo organizzato da Schiaparelli per il lancio della nuova linea del brand. Per l’occasione, l’influencer ha deciso di sfoggiare un outfit della casa di haute couture che ha allestito l’evento in questione, scatenando una tempesta di giudizi negativi tra i commenti del post., nelle ultime ore, ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono mentre indossa gli abiti firmati Schiaparelli. Tra le immagini pubblicate sul profilo Instagram, l’imprenditrice si è fatta fotografare con dei pantaloni cut out in, una cintura decorata ...