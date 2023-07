Paura nel Messinese | terremoto di magnitudo 4 a Cesarò

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI -nel, svegliato poco dopo le 6 da una scossa didi4.0. Alle 6.07, a 5 chilometri a Sud-Est dila terra ha tremato per un sisma con epicentro a una profondità di 19 km. La scossa non ha causato danni né feriti, fa sapere la Protezione civile. "A seguito dell'evento sismico, la Sala situazione Italia del dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose".

AGI -Messinese, svegliato poco dopo le 6 da una scossa di terremoto di magnitudo 4.0. Alle 6.07, a 5 chilometri a Sud - Est di Cesarò la terra ha tremato per un sisma con epicentro a una ...

