Pattinaggio artistico a rotelle | Campionati Italiani 2023 | una grande Giada Luppi trionfa nella gara femminile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si sono conclusi con un vero e proprio tripudio ididelle specialità singolo e coppie, rassegna andata in scena in questi giorni a Ponte Di Legno, nel cuore della Val Camonica.individualeinfattiha conquistato per la prima voltamassima categoria il titolo tricolore, stregando pubblico e giuria con una performance sentita e dall’altissimo contenuto emozionale. In una prova in linea generale costellata da unatensione l’allieva di Raffaello Melossi, già al comando dopo lo short, si è resa artefice di un programma libero eseguito senza alcuna sbavatura di rilievo. ...