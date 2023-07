Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode | la proclamazione in collegamento dall’Egitto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 luglio 2023)si ècon il voto di 110 ealla laurea magistrale Gemma in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna. Il ricercatore si è collegato da remoto direttamente, dove ha discusso la sua tesi in letterature moderne comparate post coloniali.è tornato libero, ma aspetta ancora che si concluda la vicenda giudiziaria che lo aveva travolto e portato all’arresto. Nelle scorse settimane aveva consegnato la tesi e fatto richiesta di poter tornare a Bologna per discuterla in presenza. Ma le autorità egiziane hanno negato la richiesta dell’esenzione temporanea del divieto. «È stato un percorso difficile, oggi siamo molto felici, oggi è un giorno di festa, ma la festa vera la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna», ha dichiarato il rettore ...