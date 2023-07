Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode in collegamento dall’Egitto | nel discorso cita Mandela | “Sembra impossibile finché non viene fatto”

Si è laureato oggi con 110 e lode, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna che ha potuto discutere la sua tesi in collegamento video. ''Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a Bologna'', ha ...La cerimonia è avvenuta in videocollegamento con l'Egitto, dove l'attivista egiziano è sotto processo dal 2020. 'La festa vera la faremo quando ti potremo abbracciare a Bologna' ha dichiarato il ...11.05 Bologna,si laurea con 110 e lodesi è laureato con 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, poichénon ...

Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode, "Fortunato ad essere studente dell'Università di Bologna" TGCOM

Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La cerimonia di ...Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La cerimonia di proclamazione ...