Patrick Zaki si è laureato con 110 e lode

Un sogno che si realizza per, che mercoledì si è laureato con il voto di 110 e lode in Women's e Gender Studies dell'Università di Bologna . Lo studente era collegato dall'Egitto, dove è tornato libero ma aspetta ...Due minuti di applausi: "Spero di essere presto a Bologna per riabbracciare ...BOLOGNA " Il voto finale è stato 110 e lode:conclude oggi con la laurea il suo master in Women's and genders studies dell'ateneo di Bologna, con una tesi in "Media, giornalismo e impegno pubblico".era in videocollegamento ...

