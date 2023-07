Patrick Zaki si è laureato a Bologna | l’intervista di Sky TG24

(Di mercoledì 5 luglio 2023), lo studente egiziano sotto processo nel suo Paese con l’accusa di aver diffuso notizie false da ormai un anno e mezzo, scarcerato ma non assolto e costretto a restare in Egitto, si ècon una tesi su media, giornalismo e impegno pubblico. Ha conseguito la laurea magistrale ed è stato proclamato, dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari, dottore in Letterature moderne, comparate, post coloniali, curriculum Gemma, con una valutazione di 110 e lode.“Sono grato a chi mi sta accanto e attende il mio ritorno in Italia, resisto e continuerò i miei studi a. Per me e per loro non si tratta di una semplice laurea ma di un messaggio al mondo sui diritti umani e sulla loro importanza” ha detto.

