Patrick Zaki | lo studente attivista che il mondo vuole liberare

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è unoegiziano, nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto, da genitori di religione cristiana ortodossa copta. Laureato in farmacia alla German University del Cairo, si appassiona alla difesa dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e delle minoranze. Nel 2017 inizia a lavorare per l’Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), una delle più importanti organizzazioni per i diritti umani in Egitto. Nel 2019 si trasferisce in Italia grazie al programma Erasmus Mundus, per frequentare un master in studi di genere e sulle donne presso l’Università di Bologna. Docenti e colleghi lo apprezzano per il suo impegno e la sua competenza. Nel febbraio 2020 decide di tornare in Egitto per una breve vacanza e per visitare la sua famiglia. Il 7 febbraio 2020 viene arrestato ...