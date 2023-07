Patrick Zaki laureato con 110 e lode

(Di mercoledì 5 luglio 2023) AGI - Laurea in videocollegamento per: lo studente egiziano è stato proclamato con 110 edottore del master Gemma in "women's e gender studies" dell'Università di Bologna. Fino all'ultimo aveva sperato di poter tornare all'Alma Mater per concludere gli studi e discutere la tesi, ma la cerimonia ha dovuto svolgersi in videocollegamento causa il divieto di espatrio delle autorità egiziane. Alla cerimonia, al dipartimento di lingue moderne di via Filippo Re, ha partecipato il rettore Giovanni Molari., sotto processo in Egitto dal 2020, impegnato a favore dei diritti umani e sotto accusa per opinioni politiche espresse sui social, è stato scarcerato dopo due anni di detenzione preventiva nel dicembre 2021, ma il procedimento - dopo una decina di rinvii - non è ancora terminato: la prossima udienza è ...

Si è laureato oggi con 110 e lode, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna che ha potuto discutere la sua tesi in collegamento video. ''Speriamo di abbracciarti presto e festeggiare a Bologna'', ha ...AGI - Laurea in videocollegamento per: lo studente egiziano è stato proclamato con 110 e lode dottore del master Gemma in 'women's e gender studies' dell'Università di Bologna. Fino all'ultimo aveva sperato di poter tornare ...'Dovrebbero essere ore di festa e di felicità per, che si è laureato all'Alma Mater di Bologna, discutendo la sua tesi dall'Egitto in videocollegamento. Da dottore ad imputato di un processo assurdo e infinito. Sono 3 anni e mezzo che ...La proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto, perché Zaki non può lasciare il paese essendo ancora sotto processo ...“Congratulazioni Patrick per la tua laurea: noi avremmo voluto gridarti “dottore, dottore” sotto i portici di Bologna e ti aspettiamo a braccia aperte. Non ...