Patrick Zaki | laurea con 110 e lode in videocollegamento con l' Università di Bologna

(Di mercoledì 5 luglio 2023)inper: lo studente egiziano è stato proclamato con 110 edottore del master Gemma in «women's e gender studies» dell’di. Fino all’ultimo aveva sperato di poter tornare all’Alma Mater per concludere gli studi e discutere la tesi, ma la cerimonia ha dovuto svolgersi incausa il divieto di espatrio delle autorità...

Lo ha detto, rivolgendosi a, il rettore dell'università di Bologna Giovanni Molari, presente alla proclamazione della laurea magistrale. Patrick Zaki si è laureato con il voto di 110 e lode alla laurea magistrale Gemma in Women's e Gender studies dell'Università di Bologna. La cerimonia di proclamazione è avvenuta in collegamento dall'Egitto. Patrick Zaki si laurea a Bologna, il rettore: «La festa vera sarà quando potrai essere qui con noi»