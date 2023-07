(Di mercoledì 5 luglio 2023) L'Aula dellaapprova la questionedella maggioranza che sospende per quattro mesi l'esame della pdl di ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, 117 i contrari. Approvazione ...

Passa la sospensiva del Mes alla Camera, opposizioni all'attacco QUOTIDIANO NAZIONALE

L'Aula della Camera approva la questione sospensiva della maggioranza che sospende per quattro mesi l'esame della pdl di ratifica del Mes. I voti a favore sono stati 195, 117 i contrari.