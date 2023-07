Pasqualino Maione ricoverato nuovamente in ospedale | il messaggio ai follower

Leggi su biccy

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo cinque mesi di assenza dai social, lo scorso gennaioè tornato su TikTok ed ha rivelato di aver avuto un’infezione polmonare che era arrivata al cervello causando una meningite. Il cantante di Amici di Maria è dovuto restare per diversi mesi in, ma a inizio 2023 è uscito ed ha raccontato la sua situazione: “Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno presto appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio“.è tornato in. Qualche giorno faè ...