è stato ricoverato nuovamente in ospedale . L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi , era tornato sui social lo scorso gennaio, dopo 5 mesi di assenza, spiegando di essere ...Nuova disavventura per, ex allievo del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi . Il cantante è stato costretto a un ricovero in ospedale a causa di un problema al rene. Amici,...è finito di nuovo in ospedale . L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato ai fan, in questi giorni, di essere nuovamente ricoverato in una struttura ospedaliera. Il ...

Pasqualino Maione ricoverato di nuovo in ospedale: «Ancora un altro ostacolo da superare». Ecco come sta leggo.it

Nuovo problema di salute per l'ex volto di Amici. L'ex studente ha mandato un videomessaggio ai fan dall'ospedale.L'ex allievo del talent di Amici Pasqualino Maione è stato ricoverato in ospedale e si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Ecco cosa ha detto!