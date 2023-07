Pasqualino Maione l’ex di Amici è di nuovo in ospedale ancora un altro ostacolo da superare

è finito di nuovo in ospedale . L'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato ai fan, in questi giorni, di essere nuovamente ricoverato in una struttura ospedaliera. Il ...Il 38enne è tornato sui social per raccontare ai follower di un altro problema di salute dopo la meningite post Covid che lo aveva colpito lo scorso ..., ex volto di 'Amici di Maria De Filippi', ha ricevuto delle brutte notizie: è stato di nuovo ricoverato. L'annuncio è arrivato direttamente dai suoi profili social, lasciando ...

Pasqualino Maione ricoverato di nuovo in ospedale: «Ancora un altro ostacolo da superare». Ecco come sta leggo.it

L'ex allievo del talent show di Maria De Filippi ammette di non farcela più dopo un altro ricovero e il conduttore si espone ...