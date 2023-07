(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Per noi è un dolore, un omicida condannato in via definitiva non dovrebbe poter ottenere permessi premio, non dovrebbe essergli concesso di rifarsi una parvenza di vita, di intrecciare...

Parolisi intervistato a “Chi l'ha visto”, l'ira della famiglia di Melania ilmattino.it

Parolisi, che lavora come centralinista e si è anche iscritto alla facoltà di giurisprudenza alla Statale di Milano, era in permesso premio quando è stato intervistato. La condanna di Parolisi, che si ...«Sarà dura, perché col mio nome è un po' così, poi ci sono pregiudizi...». Un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, in permesso premio.