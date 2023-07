Parolisi fuori dal carcere in permesso premio | «Se trovassi un lavoro potrei uscire | ma chi me lo dà?»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) «Seun, ma chi me lo dà unquanto sentono il mio nome e cognome, scappano, fanno il deserto». Lo ha detto Salvatore, indaldi Bollate dove è recluso dopo la condanna a 20 anni diper aver ucciso sua moglie Melania Rea , in una intervista esclusiva a «Chi l’ha visto?», nella puntata di questa sera alle 21.20 su Rai...

«Se trovassi un lavoro potrei uscire, ma chi me lo dà un lavoro quanto sentono il mio nome e cognome, scappano, fanno il deserto». Lo ha detto Salvatore ...