Parla Elena Milashina | ' Mi hanno sbattuto a terra e fatto mangiare terra'

Milashina , la giornalista della "Novaya Gazeta", racconta la brutale aggressione subita in Cecenia , insieme all'avvocato Alexander Nemov. Erano appena arrivati per assistere al processo ...... è stato ricordato il loro lavoro, i tribunali, i processi, di cui ha scrittoMilashina. ... Di aggressione "oltraggiosa"invece Peter Stano, portavoce dell'Alto rappresentante Ue alla ...Trentun feriti in un attacco russo nella zona di Kharkiv •Milashina, giornalista russa, cronista della Novaya Gazeta, è stata aggredita in Cecenia mentre andava ad assistere a un processo.

"Ci hanno detto di contare fino a cento. Mi hanno sbattuto a faccia in giù e mi hanno fatto mangiare anche terra...". Elena Milashina, la giornalista della "Novaya Gazeta", racconta la brutale aggress ...La giornalista Elena Milashina e l'avvocato per i diritti umani Aleksandr Nemov sono stati violentemente picchiati in un agguato vicino a Grozny, in Cecenia.