Parioli – Mega truffa a un’anziana | un milione per un “nipote”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) E’ un trucco che va sempre più di moda. E c’è un’epidemia di anziani che ci cadono pagando in danaro e gioielli itori che si spacciano per amici del figlio odella vittima designata. L’ultimo episodio riguarda una donna di 83 anni, residente ai, che ha consegnato valori per oltre undi euri in danaro e gioielli a un sedicente direttore delle poste che l’aveva convinta, pagando, di salvare unin gravi difficoltà. Quando ha capito che, forse, si trattava di un raggiro, la donna si è recata all’ufficio postale dove ha accertato di essere statata. Non le è restato che rivolgersi al commissariato di polizia che ha aperto le indagini.