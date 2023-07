Parco dei Castelli Romani Tutti gli appuntamenti di Sabato 8 e Domenica 18 Luglio nell’ambito della manifestazione “Cose Mai Viste 2023”

... ha riesumato l'annosa questioneturisti stranieri analfabeti che assaltano il nostro paese con ... da Venezia in giù, pensando di stare a casa loro, oppure in undivertimenti in stile Las ......sul Lungomare Colombo lato Bagno Baloo direzione Terme" Premesso che con la realizzazione del... non certo imputabili ad una mancanza da parte del cittadino, ma al malfuzionamentoparcometri....con i "Giovedì in musica live A cena nel". Quattro serate accompagnate dalla musica di band della zona, a cominciare da giovedì 6 luglio con "Vagabend", invece il 13 luglio sarà la volta"...

Bomarzo in festa: il Parco dei Mostri celebra i 500 anni del suo ... ARTE.it

Una nuova antenna telefonica crea polemiche e preoccupazioni, come fu per il caso del Cep. A descrivere la situazione sono i consiglieri comunali Pd Matteo Trapani e Marco Biondi. "Ieri a Putignano, n ...La foca monaca è tornata a visitare l'isola di Capraia (Livorno). Dopo la sua ricomparsa nel 2020, spiegano dall'ente Parco dell'arcipelago toscano, nuove immagini video sono state registrate a giugno ...