Parata di stelle al party di Michael Rubin | da Mbappe a Di Caprio per Beyoncé e Jay - Z

Sembra unadi Hollywood, ma è il party di compleanno di Michael Rubin, CEO di Fanatics. In un'enorme villa negli Hamptons, con un dress code total white, ecco tutte lepresenti alla festa ...È l'inizio di unadi passeggeri con indosso cappotti Chesterfield, giacche Ivy League, gonne ... come lemarine 3D e i ricami dorati a coda di balena, pronti a spuntare fuori dalle fodere ...Le celebrazioni iniziano spesso con unamattutina in città e paesi di tutto il paese, ... Tanti auguri per un felice 4 luglio!' 'Possano lee le strisce riempirti di orgoglio. Felice ...Il Contemporary Dance Gala è oggi alle 21.30 nel Chiostro di S. Agostino. Settima edizione all’insegna del successo con gli spettacoli che hanno registrato il “sold out”: il DAP Festival si conferma i ...