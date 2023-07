Pallanuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | i 15 azzurri convocati dal ct Campagna

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si avvicinano idiper il Settebello di Sandro, che esordiranno lunedì 17 luglio contro la Francia nella competizione iridata. Il commissario tecnico ha quest’oggi diramato la lista dei 15che prenderanno parte alla trasferta in Sol Levante: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Luca Damonte (Ferencvarosi), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Pro Recco), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Luca Marziali (Spandau). Gli, che pochi giorni fa sono stati sconfitti in finale di World Cup in California, sono inseriti nel Girone B della manifestazione, con la già citata Francia, il Canada ...

