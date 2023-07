Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per i Mondiali di Fukuoka Le 15 azzurre scelte da Carlo Silipo

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il torneo didei2023, in programma a, in Giappone, da domenica 16 a venerdì 28 luglio, si disputerà al Marine MesseHall B: il CT del Setterosa,, ha diramato l’elenco delle quindici. L’Italia è stata inserita nel Girone C, con Argentina, Sudafrica e Grecia: la prima classificata si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre seconda e terza disputeranno gli ottavi rispettivamente contro la terza e la seconda del Girone D, che comprende Canada, Nuova Zelanda, Ungheria e Giappone. L’Italia esordirà domenica 16 contro l’Argentina alle ore 9:00, poi martedì 18 affronterà il Sudafrica alle ore 5:00, infine giovedì 20 sfiderà la Grecia alle ore 3:30. Va ...

Il commissario tecnico del Setterosa , Carlo Silipo, ha diramato la lista delle atlete convocate per i Mondiali 2023 diin programma a Fukuoka (Giappone), al Marine Messe Fukuoka Hall B, dal 16 al 28 luglio prossimi. L'Italia è stata inserita nel gruppo C dove se la vedrà nell'ordine con Argentina,

Il commissario tecnico Carlo Silipo ha definito la composizione del Setterosa che parteciperà ai campionati mondiali di pallanuoto femminile, in svolgimento al Marine Messe Fukuoka Hall B, dal 16 al 2