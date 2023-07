Palinsesto Mediaset | tra esclusi illustri e novità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Presentata la programmazione per il prossimo anno Sono stati presentati oggi, 5 luglio, i palinsesti di. Esordio commosso di Gerry Scotti che ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi per l’impegno profuso in questo periodo complesso. “Mi ha colpito che Pier Silvio sia voluto andare avanti con gli impegni, abbia continuato a lavorare. L’ho apprezzato moltissimo, te lo dico da fratello maggiore. Eravamo qui quel pomeriggio quando hai deciso di venire a parlare con i tuoi dipendenti, quelli che tu hai chiamato la tua famiglia” Proprio Berlusconi, prendendo la parola ha annunciato le. Confermata, dopo le dimissioni, lo spazio concesso a Bianca Berlinguer. “Dalla prossima stagione arriva su Rete 4 Bianca Berlinguer. Penso sia un’operazione importante che possa far crescere il peso dell’informazione della nostra rete. Ho conosciuto una ...

