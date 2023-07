Palinsesti Mediaset | tutte le novità della stagione televisiva 2023 2024!

A confermare le voci che si rincorrevano già da alcuni giorni, è stato Pier Silvio Berlusconi che, in occasione del lancio dei2023 - 2024 , ha chiarito il rapporto con la ...... il quale ha evidenziato - riferendosi alla recente presentazione deidi Sky Calcio - ... Confermato anche l'interesse da parte di, per bocca di Pier Silvio Berlusconi che però ha ...Littizzetto new entry a 'Tu si que vales' Fotogramma Presentazione dei nuovi, oggi, illustrati dall'ad Pier Silvio Berlusconi. Molte le novità in arrivo, oltre a tante conferme e ...

Palinsesti Mediaset, stop per Belen Rodriguez e Ilary Blasi in ‘stand-by’ Il Fatto Quotidiano

Nel corso di una conferenza stampa, Mediaset ha svelato tutti le novità che ci aspettano per la stagione televisiva 2023/2024. Scopriamole insieme!È lo stesso Ad, davanti a una platea di giovanissimi dipendenti (60 in tutto con un'età massima di 27 anni) e storici direttori e presentatori delle reti ...