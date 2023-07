Palinsesti Mediaset | Pier Silvio Berlusconi abbraccia Bianca Berlinguer Bocciate Barbara D’Urso e Ilary Blasi Raddoppia Temptation Island

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è ancora scosso. Si commuove davanti alle immagini di suo padre. Gli occhi diventano rossi e la voce cambia quando ricorda il padre più che l’uomo e l’imprenditore. «Papà era una di dolcezza infinita. Infinita. Lui ha amato infinitamente tutte le persone che sono entrate nella sua vita. Era un padre presente. Era anche un padre buono, tendente all’iper permissivo…».: «Non scendo in politica» «Non ho intenzione di scendere in politica». A seguire le orme di papà, scomparso meno di un mese fa, per raccoglierne l’eredità,non pensa. Almeno per ora. «La politica è un mestiere serio, che non si impara dall’oggi al domani», ...

L'endorsement a Meloni e la certezza: 'non si vende': ultima stagione con Bonolis a 'Ciao Darwin', Veronica Gentili a 'le Iene' Il cuore del testamento riguarda la ...Lo spiega Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei. La prima uscita ufficiale in pubblico dopo la morte di papà Silvio. "Mi hanno dato molto fastidio " ha detto - ...Per il resto ipresentano qualche novità e tante certezze, con il ritorno di Checco Zalone con il suo spettacolo Amore + Iva e le serate con Il Volo, Elisa e Orietta Berti. Maria ...I palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024 sono finalmente ufficiali. Dopo il caos delle ultime settimane, che ha visto parecchi volti lasciare il Biscione, si hanno delle conferme… Leggi ...Myrta Merlino, giornalista di La7, prenderà il posto di Barbara d’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione ...