Palinsesti Mediaset | Mirta Merlino al posto dell’infuriata D’Urso Via Belen La Berlinguer su Rete 4

Pier Silvio Berlusconi , ad diracconta la rivoluzione diannunciata che ridisegnerà il volto editoriale di un'azienda che con Mfe punta a creare un player paneuropeo per far fronte alla concorrenza dei big del web. E lo fa alla vigilia dell'...In occasione del lancio dei nuovi2023 - 2024, il figlio dell'ex premier ha spiegato: "Ringrazio Barbara per la professionalità e l'impegno. Ci ha chiesto un rinnovo di due anni ...Mi ha dato fastidio che con la morte di mio padre ci siano state simili ipotesi, ma è normale', aggiunge Berlusconi alla presentazione deidella prossima stagione dirispondendo a ...Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset a Cologno Monzese, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha svelato alcune delle principali novità che arriveranno sui canali del gruppo.Presentata la programmazione per il prossimo anno Sono stati presentati oggi, 5 luglio, i palinsesti di Mediaset. Esordio commosso di Gerry Scotti che ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi per… Leggi ...