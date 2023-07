PALINSESTI MEDIASET | L’OFFERTA 2023 2024 DI CANALE 5 | ITALIA 1 E RETE 4 TUTTI I DETTAGLI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha presentatotra show, fiction, eventi, talk show per5,1,4 e le tv tematiche. Eccoi volti e i programmi che impreziosiranno la prossima stagione televisiva. IN AGGIORNAMENTO…5 In daytime è stato tutto riconfermato: si parte alle 8.40 con Mattino Cinque News condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi; alle 11.00 linea alle cause di Forum con Barbara Palombelli. Dopo il Tg5 c’è l’immancabile appuntamento con Beautiful, Terra Amara e il cardine di5, ossia Uomini e Donne di Maria De Filippi. Spazio alle strisce daytime talent e reality tra Grande Fratello (Vip?) e Amici. Al termine troveremo la soap turca La Promessa ma ancora non vi è ...