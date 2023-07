Palinsesti Mediaset | ecco le dieci novità della prossima stagione tv | dal ritorno de “La ruota della Fortuna” a “La Talpa” passando per Checco Zalone

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Per rimanere in partita bisogna crescere e per crescere bisogna avere il coraggio di investire”, così il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato, ieri sera alla presentazione deiper la nuovatelevisiva. Ed è per questo che si è scelto di puntare sul grandedi titoli che hanno segnato la storia die qualche piccola. L’intenzione è quella di riportare sull’ondanostalgia il pubblico che si è affezionato a trasmissioni storiche, un po’ un trend ormai consolidato anche in altre tv europee, come ha sostenuto Pier Silvio Berlusconi. “AMORE + IVA” DI CHSU CANALE 5Tra metà ottobre e metà novembre in prima serata su Canale 5, arriva il ...