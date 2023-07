Palinsesti Mediaset | Canale 5 | Temptation Winter | Grande Fratello | Isola | C’è posta per te e gli altri show

(Di mercoledì 5 luglio 2023)2023/2024, cosa verrà trasmesso su5? Nel corso della presentazione di ieri, Pier Silvio Berlusconi ha parlato dei programmi di punta dell’ammiraglia5: tutte le novità della rete Spazio perIsland. Dopo la versione estiva ci sarà il raddoppio con l’appuntamento invernale. Probabilmente la conduzione sarà... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Importanti novità, attesi ritorni e qualche inaspettata sorpresa è ciò che ci aspetta per il prossimo autunno sulle reti: svelati i programmi della prossima stagione tv ...A confermare le voci che si rincorrevano già da alcuni giorni, è stato Pier Silvio Berlusconi che, in occasione del lancio dei2023 - 2024 , ha chiarito il rapporto con la ...... il quale ha evidenziato - riferendosi alla recente presentazione deidi Sky Calcio - ... Confermato anche l'interesse da parte di, per bocca di Pier Silvio Berlusconi che però ha ...

Palinsesti Mediaset, stop per Belen Rodriguez e Ilary Blasi in ‘stand-by’ Il Fatto Quotidiano

Il ricordo di Silvio Berlusconi irrompe nella presentazione dei palinsesti Mediaset. "La mancanza che sento è enorme. E man mano che ...Nel corso di una conferenza stampa, Mediaset ha svelato tutti le novità che ci aspettano per la stagione televisiva 2023/2024. Scopriamole insieme!