Palinsesti Mediaset autunno 2023 | cambia tutto | l’addio alle storiche conduttrici

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Grandi sorprese per il palinsesto didella prossima stagione, ovvero l’. Tanti nuovi programmi, riconferme ma sopratgrandi ritorni televisivi: tra questi, La ruota della fortuna con Gerry Scotti, così come sembra confermato il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi al timone. Inserito nel palinsesto anche il programma guidato da Bianca Berlinguer. Idiper l’diriservano sorprese, con l’editore di Pier Silvio Berlusconi che ha messo le basi di una televisione più pluralista e meno sulleposizioni del Centrodestra. Su Rete 4, la vera sorpresa è Bianca Berlinguer: l’ex giornalista di Rai 3 raccoglie il timone ...

'Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei', ha scritto la showgirl a poche ore dalla presentazione dei2023/2024. Possibile che la conduttrice, non più al timone de Le Iene, ...Per il resto ipresentano qualche novità e tante certezze, con il ritorno di Checco Zalone con il suo spettacolo Amore + Iva e le serate con Il Volo, Elisa e Orietta Berti. Maria ......ha deciso di raddoppiare l'offerta dedicata al popolare programma, che è uno dei format più amati della tv. In occasione della presentazione dei nuovitelevisivi , Piersilvio ...

Mediaset, i palinsesti 2023: Myrta Merlino a Pomeriggio 5, via Belen Rodriguez, Bianca Berlinguer su Rete 4. T ilmessaggero.it

Nessuna conduzione de Le Iene per Belen Rodriguez: quello che sembrava soltanto una voce di corridoio è stata confermata con la conferenza stampa organizzata da Mediaset e Pier Silvio Berlusconi per ...Aria di crisi in Casa Mediaset. Barbara D'Urso decide di raccontare che cosa sta succedendo in merito al suo allontamento da Pomeriggio 5.