Palinsesti Mediaset 2023 24 | ecco tutti i programmi che vedremo su Canale 5

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si è da poco conclusa la conferenza stampa in vista della nuova stagione televisiva, con la presentazione di. Come annunciato da DavideMaggio.it, si prospettano alcune novità nella prossima programmazione. Prima fra tutte, una versione invernale di Temptation Island, che dovrebbe partire a gennaio 2024 sulla rete ammiraglia,5. La conduzione, stando alle ultime voci, sarebbe affidata a Maria De Filippi. Tuttavia, al momento, non sono emersi dettagli sulla produzione o sul titolo del programma. Sempre su5, è previsto il ritorno di Karaoke, in una inedita versione luxury dall’Arena di Verona. L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha però ipotizzato un possibile slittamento alla stagione 2024/2025. Invece, per quanto riguarda L’Isola dei Famosi, uno ...

