Palinsesti Mediaset 2023 – 2024 | tutte le novità

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’embargo richiesto da Pier Silvio Berlusconi è ufficialmente finito e isono pubblici. Le diecipronte a diventar certezza si sono (quasi)materializzate. Barbara d’Urso è sparita, così come anche Belen Rodriguez che non sarà sostituita a Tu Si Que Vales. Non è mai stato fatto neanche il nome di Ilary Blasi, mentre è super confermato il rinnovo con L’Isola dei Famosi (seppur non ha specificato quando andrà in onda, non è da escludere quindi una stagione di pausa). Confermato il ritorno di gran parte dei programmi di intrattenimento: il Grande Fratello Vip con alcuni nip nel cast, Amici con la sua ventitreesima edizione, Tu Si Que Vales, la già citata L’Isola dei Famosi, Le Iene, C’è Posta Per Te, Uomini & Donne, Temptation Island (in ...