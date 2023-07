Palinsesti Mediaset 2023-2024 | programmi Canale 5 | novità e grandi ritorni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Come rivelano i5 si conferma se stessa e torna a puntare sui volti familiari più cari al pubblico. Trastorici confermati e cancellati, format inediti e serate all'insegna dell'intrattenimento, spiccano La Ruota della Fortuna (con Gerry Scotti?) e Karaoke. Il daytime del mattino e del pomeriggio confermato in toto ma ladovrebbe essere a nome Myrta Merlino al posto di Barbara d'Urso al pomeriggio. E a proposito del contenitore, nessuna notizia su Pomeriggio 5 cancellato e sostituito: dalla nuova stagione dovrebbe cambiare titolo. Il prime time, tra le altre cose, vedrà la nuova edizione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis dopo cinque anni di assenza. Vediamo nel dettaglio tutta la ...

... e invece si ritrova spogliata dadi uno dei suoi volti storici, la Berlinguer per l'... l'addio a Cartabianca (fuori dai) e il futuro nella tv di Berlusconi Perché Lucia Annunziata ...Lo spiega Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei. La prima uscita ufficiale in pubblico dopo la morte di papà Silvio. "Mi hanno dato molto fastidio " ha detto - ...Secondo D'Urso,ha comunicato la sua decisione il 26 giugno con una comunicazione al ... Non è utile, a fine giugno coichiusi dove si va Potevano dirlo ad aprile'. Per la ...